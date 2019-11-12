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تجديد شخصية "سونيك" بناء على طلب الجمهور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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سونيك
"سونيك"
فرح احمد
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تم الكشف عن تصميم شخصية "سوني ذا هيدجهود"، الجديدة بناء علي طلب الجمهور لتكون اقرب للشخصية في إعلان الفيلم الجديد، تم إعادة تصميم الشخصية بعد أن وصف المشجعون التصميم الأصلي بالقبيح، ثم وعدهم المخرج جيف فاولر بإعادة تصميم الشخصية، وبعد إصدار إعلان الفيلم الجديد يوم الثلاثاء علق الجمهور على موقع التويتر أنهم متحمسون الآن لمشاهدة الفيلم.

وتدفق المعجبين إلى موقع التواصل الاجتماعي للتعليق علي مظهر سوني الجديد ووصفوه بالعداء الخارق ذو اللون الأزرق، كتب أحدهم: "على الرغم من أننا لا نستطيع الحكم على الفيلم الكلي حتى الآن، إلا أن هذا الفيلم جعلني سعيدًا حقًا، "ثم تغيير التصميم والتركيز على ذلك الغريب من Sonic، جعله أفضل بكثير، صرخ للمصممين ورسامي الرسوم المتحركة وكل من يعمل على حل هذا الإصلاح".

كتب آخر: "إنه تحسن كبير، ويبدو أنه سيكون فيلمًا رائعًا"، بينما أضاف ثالث: "هذا ما أردت أن يبدو عليه في الأصل".

وتعهد المخرج جيف بأخد انتقاداتهم وتغير التصميم، وقال: "شكرا لدعمكم. والنقد. الرسالة عالية وواضحة، أنت غير راض عن التصميم وتريد التغييرات. سوف يحدث"، ثم أكد أن الفيلم سوف يتأخر من نوفمبر ٢٠١٩ الي شهر فبراير ٢٠٢٠ مع منشور"يستغرق وقتا أطول لجعل شخصية سونيك افضل".

وعادة ما يكون تعديلات العاب الفيديو وتحويلها الي أفلام طريقة مخيبة للامل بما في ذلك "تومب رايدر،"واركرافت"، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض Sonic على الشاشة الكبيرة، بعد ظهور الشخصية في لعبتها الأولى في عام 1991.
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