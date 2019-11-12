شاروبيم: توقيع الكشف الطبي على 1274 في قافلة طبية مجانية بقرية الحساينة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1274 في قافلة طبية مجانية بقرية الحساينة مركز دكرنس خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 24مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة،وإصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة،واجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ 138 حالة، واجراء 242 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على117 من أمراض الضغط والسكر.



وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية في أماكن اقامتهم.



ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي 11،12 نوفمبر الجاري، ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة وعيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اأسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية.