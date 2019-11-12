موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة





يواجه منتخب مصر الأوليمبي غريمه الكاميروني يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة

وتقام مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة

وستُذاع مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، على قناة " تايم سبورتس" الرياضية حصرياً عبر شاشتها على البث الأرضي، وقناة "بي إن سبورت" على البث الفضائي.



