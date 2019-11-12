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موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة

يواجه منتخب مصر الأوليمبي غريمه الكاميروني يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة
وتقام مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة
وستُذاع مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون في كاس الامم الافريقية تحت 23 سنة، على قناة "تايم سبورتس" الرياضية حصرياً عبر شاشتها على البث الأرضي، وقناة "بي إن سبورت" على البث الفضائي.

ترتيب مجموعة الفراعنة قبل مباراة مصر القادمة ضد الكاميرون
ويتصدر منتخب مصر الأوليمبي مجموعته برصيد 6 نقاط ضامناً التأهل لنصف نهائي المسابقة، بينما يأتي في المركز الثاني المنتخب الكاميروني برصيد 4 نقاط وضمن هو الاّخر التأهل برفقة الفراعنة إلى الدور الثالني، وياتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة والمنتخب المالي متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.
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