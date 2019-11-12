ألونسو: فخور بتجربة رالي العلا نيوم.. وهكذا استعد لـ ’’داكار’’





احتل السائق الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين سابقاً في فورمولا 1، المركز الثالث من رالي العلا نيوم الصحراوي بالجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.



للمشاركته في رالي داكار السعودية 2020، وذلك بحلوله ثالثاً في رالي العلا نيوم ليصل للمرة الأولى في تاريخه إلى منصة التتويج في السباقات الصحراوية.



ويستعد ألونسو للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، الذي تحتضنه المملكة للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط وآسيا من 5 إلى 17 يناير 2020.



وقال السائق الإسباني عن تجربته في رالي العلا نيوم: "لقد كان استعداداً مثالياً لداكار، فقد تعرفنا على جغرافية المكان حيث إن التضاريس مشابهة لحدٍ كبير لما سنواجهه في داكار".



وتابع: "كان شعوراً رائعاً أن أنهي السباق في المركز الثالث وأصل إلى منصة التتويج في سباق صحراوي للمرة الأولى في حياتي، كما أن حدوث ذلك في المملكة العربية السعودية وفي هذا التوقيت يمنحني دفعة كبيرة من الثقة قبل داكار".



وبالحديث عن رالي داكار، قال: "استعد خطوةً بخطوة حتى لأصل إلى أعلى درجات التكيف والجاهزية في أقرب وقت ممكن".



يذكر أت السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي قد توج بالمركز الأول، فيما أتى مُواطنه ياسر بن سعيدان في المركز الثاني، وتواجد الإسباني فرناندو ألونسو في المركز الثالث.



ويمتلك الراجحي سجل حافل بالانتصارات؛ حيث شارك في 14 مسابقة برالي حائل الدولي، و فاز باللقب في 5 مرات، إلى جانب فوزه مرتين في الجولة التجريبية لرالي الشرقية 2008، ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.



كما توج مرتين بلقب رالي جدة الدولي، عام 2014 و2015. كما يُدرك البطل الراجحي أهمية المُشاركة في هذه المرحلة الحاسمة التي تسبق إقامة رالي داكار.



وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، احتل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم المركز الأول، فيما فاز الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بلقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كواد".



ويتكون رالي داكار من 12 مرحلة بداية من مدينى جدة، عروس البحر الأحمر، حتي نيوم مدينة المستقبل، ومروراً بالمواقع التاريخية لمدينة الرياض وصولا إلى صحراء الربع الخالي، ومنها إلى خط النهاية في منطقة القدية.





