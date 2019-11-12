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أخصائي يُحذر من الحلوى المضيئة: تحتوي على الفسفور وتؤدي إلى الوفاة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:03 م
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حلوى مضيئة
حلوى مضيئة
كساب أحمد
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علق الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، على انتشار حلوى مضيئة بين أطفال المدارس، قائلًا: "هذه الحلوى تحتوي على عنصر الفسفور، وهناك أيضًا مشروبات فسفورية منتشرة في محالات العصائر والمولات الكبيرة، وعنصر الفسفور من العناصر شديدة الخطورة على الجسم، التي قد تؤدي إلى ترسيب الكالسيوم داخل الكلى".

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ترسيب الكالسيوم يسبب فشل كلوي، ويقلل الكالسيوم الموجود في الدم، ويسب ضعف في العظم مما يؤدي للإصابة بالهشاشة، وقد يضعف الجهاز المناعي وطفح جلدي لدى بعض الأطفال.

وأشار إلى أن الحلوى الفسفورية تتميز بالإضاءة الشديدة خاصة في الظلام، من خلال تفاعل المواد الكيميائية مع الاوكسيجين، ومن السهل اكتشف هذه الحلوى الفسفورية عن الحلوى العادية، لافتَا إلى أن الفسفور في هذه الحلوى إذا زاد قد يؤدي إلى الوفاة.

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الكلمات المفتاحية

مصر صيدلة حلوى مضيئة اخبار

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