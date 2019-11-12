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الجيش اليمني يقتل 30 حوثي في تعز

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:58 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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تمكنت قوات الجيش اليمني، من قتل 30 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش بمحافظة تعز، وسط اليمن.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان صحفي، إن "30 عنصراً من مسلحي ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح عدداً آخر في عملية نوعية نفذها سلاح المدفعية للقوات المشتركة في جبهة البرح بالساحل الغربي غرب محافظة تعز".



وأشار المركز إلى أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت دوريتين عسكريين "لميليشيات الحوثي كان على متنهما تعزيزات للميليشيات في جبهة البرح غرب محافظة تعز".



وبحسب المركز، فإن مدفعية القوات المشتركة تواصل توجيه ضربات نوعية "تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهتي البرح والكدحة غرب محافظة تعز".



ويشهد الساحل الغربي في محافظة تعز، معارك متقطعة بين الطرفين، تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين.



وتخضع مدينة تعز لسيطرة قوات الجيش الحكومي، فيما يسيطر مسلحو الحوثيين على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصاراً منذ نحو 4 سنوات.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
 
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.
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قتل تعز السعودية ا الجيش اليمني 20 حوثي

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