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استشاري طب نفسي: أفلام "توم وجيري" سببت للأطفال سلوك عنيف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد طه، استشاري وأستاذ مساعد الطب النفسي، إن هناك نوعية من البرامج لم تكن تظهر في المجتمع من قبل، وأصبح هنك عنف لفظي بين الناس، وتنمر، وسخرية.

وأشار "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن العنف أصبح موجودا حتى في المسلسلات والأغاني، وهو أمر غير صحي، موضحًا أن العنف غريزة أساسية في الإنسان يولد بها.

وأضاف أن من عمر عامين حتى 4 سنوات هى أكثر فترة يظهر فيها العنف على سلوك الطفل، وعلى الأسرة والمجتمع والمنزل أن يحسنوا من سلوك الطفل، كاشفا أن أفلام "توم وجيري" سببت سلوك عدواني وعنيف للأطفال، منوها إلى أن كثيرا مما يشاهده الأطفال في منازلهم وهم أطفال يسبب اتصافهم بالعنف عند الكبر.

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مصر توم جيري تأثير الكرتون على الاطفال استشاري نفسي

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