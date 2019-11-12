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محامية "فتاة العياط": نحن تحت مظلة قضائية تحترم نساء هذا الوطن

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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فتاة العياط
فتاة العياط
أمنية فوزي
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تحدثت المحامية دينا المقدم، محامية أميرة أحمد عبد الله، المعروفة بـ"فتاة العياط"، عن بيان النائب العام، الذي أمر فيه بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها، قائلة: "لم أتوقع خروج قرار النائب العام بهذا الشكل، القرار أبهرني".

وأوضحت "المقدم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أنها كانت مؤمنة أن أميرة بريئة رغم تشكيكات البعض، متابعة: "نحن تحت مظلة قضائية إنسانية عادلة تحترم نساء هذا الوطن، وضعف فتياته".

واستكملت: "قرار النائب العام بالنسبة لي كان شيئًا مبهرًا للغاية"، مضيفة أن قرار النائب العام يؤكد أن القادم أفضل بكثير، ويحافظ على كرامة بناتنا، ويحد من جرائم الاغتصاب والتحرش.

واختتمت: "هناك نظرة مختلفة ومتطورة بشكل عبقري، لدينا قيادة محترمة تحافظ على كرامة وشرف وسمعة كل فتاة".

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