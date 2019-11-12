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تصريحات ناريه من راكيتيتش ضد نادي برشلونة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني تصريحات نارية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر ضد ناديه بسبب عدم مشاركته مع الفريق.


قلة مشاركات راكيتيتش مع برشلونة

وعانى راكيتيتش من قلة المشاركات مع نادي برشلونة بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ بداية هذا الموسم.


تعليق راكيتيتش على قلة مشاركاته مع برشلونة

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية منذ قليل: "‏سأخبرك بأمر ، عندما نأخذ اللعبة من يد إبنتي الصغيرة تبكي وهي حزينه ، هذا ما أشعر به، الكره قد سُلبت مني".


وأضاف: "‏إذا كنت حزيناً لا أخجل من قول ذلك، وإذا كان هناك سعادة أنا أول من يخرج للإحتفال، لكن الحقيقة أنني حزين".


وتابع: "أحب أن أظهر مشاعري، عندما أضطر إلى البكاء، لا توجد مشكلة، أبكي، وعندما يتعين علي الاحتفال، أحتفل".


وأنهى راكيتيتش تصريحاته قائلا: "‏اتفهم قرارات المدرب والناديً، انا في برشلونة منذ 5 سنوات وقدمت الكثير للنادي واريد مواصلة الاستمتاع، لكن ما زال عمري 31 ليش 38 واعتقد اني بافضل مستوياتي".


رحيل راكيتيتش عن برشلونة

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن راكيتيتش سيرحل عن صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش في يناير القادم أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


مشاركات إيفان راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي هدف.

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