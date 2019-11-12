منظمة "التعاون الإسلامي": أناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين





طلبت منظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بعد العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.





هذا ووجهت منظمة التعاون الإسلامي أدانة بشدة إلى العدوان العسكري، الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.





وحمَّلت المنظمة، التي تتخذ من جدة مقرًا لها، في بيان لها اليوم، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.





كما دعت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، لضرورة حمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.



