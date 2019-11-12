بعد تصدر ياسمين صبري تريند "جوجل".. معلومات لا تعرفها عن النجمة الاسكندرانية

أشعلت الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدرت تريند "جوجل" في مصر والمملكة العربية السعودية بسبب تصريحاتها الأخيرة عن مواصفات فتى أحلامها واشتراطاتها في زوجها المستقبلي.

ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن النجمة الاسكندرية ياسمين صبري في السطور التالية..

-ولدت ياسمين صبري بالإسكندرية لأسرة مكونة من خمس أفراد وهي من مواليد 21 يناير 1987.

-نشأت ياسمين صبري وسط عائلة مرموقة جدًا تعد من أكبر العائلات الثرية فى الإسكندرية، فوالدها صبري محمود يعمل طبيبا بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية، ووالدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة إفريقيا في السباحة.

-التحقت ياسمين صبري بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

-تميزت ياسمين صبري بالعديد من المواهب بينها الفن والتمثيل والإعلام كما أنها رياضية من الدرجة الأولى وتعشق ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا وذلك وفقًا لما كشفته ياسمين عن مواهبها.

-تزوجت ياسمين صبري قبل دخولها مجال التمثيل في عام 2012 من أحد الأطباء المشهورين في الإسكندرية، وكان يكبرها بعدة سنوات، كما أنه متزوج من إمرأة أخرى ولديه منها بناء ولكن تم الانفصال بينهما في العام 2017 بعد أن صرحت بزواجها من هذا الطبيب فى إحدي البرامج التليفزيونية.

-حلم أن تصبح ياسمين صبري مذيعة مشهورة مثل الإعلامية المشهورة أوبرا وينفري وأن يكون لها برنامجً يعني بالقضايا الإنسانية ونشر الإيجابيات والسعادة في المجتمع ظل يراودها حتى عملت كمراسلة لفترة في إحدى القنوات الفضائية.

-عملت كموديل فى مجال الإعلانات لفترة محدودة.

-تعرفت على مساعدة مخرج رشحتها للعمل فى برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية الإسلامي معز مسعود.

-حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة جمهورية مصر في السباحة.

-خاضت أولى بطولاتها المطلقة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" وقدمت فيه دورًا نال إعجاب الجمهور.





وكشفت ياسمين صبري في لقاء تلفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، مواصفات فتى أحلامها وقالت إنها تفضل الارتباط برجل "طويل وبدون شنب أو كرش ويكون رياضي وأسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة". وتمنت ياسمين صبري أن يكون زوجها المستقبلي "هادئ الطباع ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس وألا يكون نحنوح وملزق وبيتوتي معتمد على نفسه صاحب القرار ولديه طموح ويصرف عليها وليس العكس وأن يكون محدود ماديًا وليس غنيًا.

يُذكر أن ياسمين صبري سبق لها وأن تزوجت مرة واحدة من أحد الأشخاص خارج الوسط الفني، واستمر الزواج 5 سنوات.