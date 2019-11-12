Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:00 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
منى صموئيل
Advertisements
بدأت مديرية الصحة بالجيزة، العمل على مبادرة رئيس الجمهورية في حملة احمي نفسك وعائلتك من الفيروسات الكبدية، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد، واللواء المحافظ احمد راشد، وبمتابعة الدكتورة السيدة علي مشرف، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، التي تابعت عن كثب مجهود إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.
 
وقد تم المرور على صالونات الحلاقة والتوعية بالإجراءات التي يجب إتباعها لتجنب نقل العدوي من فرد مصاب إلي آخر سليم.

وقال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات يشمل التعليمات الواجب إتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

وأكد أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

وأضاف "حساني" أن الوزارة نظمت ورشتي عمل بالتنسيق مع مثقفي محافظات المرحلة الأولى وبحضور عدد من القيادات ومسئولي إدارة الأزمات في المحافظات التسع للمبادرة، وذلك للتنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين خاصة في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى.

وتابع "حساني" أنه تم خلال الورشتين الاتفاق على آليات العمل للبدء في تنفيذ المبادرة، حيث من المقرر تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى 4 أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة، وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج، وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية، والمرور والمتابعة الدورية لجميع صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية، وعمل ورش عمل بالتنسيق مع المثقفين الصحيين بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن مناسبة لإقامة ورش عمل وبرامج توعية للمهنيين، مع ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب والتخلص الآمن من المخلفات وذلك اعتبارًا من 15 يومًا بعد البدء بتفعيل ورش العمل.

وأكد "حساني" أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادى الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدورى عليها، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المشاركة في الحملة.

حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
حملات على صالونات الحلاقة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هالة زايد مديرية الصحة بالجيزة مبادرة رئيس الجمهورية في حملة احمي نفسك حملات على محال الحلاقة الفيروسات الكبدية

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ ساعة و 24 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"البيئة" تنظم برنامجًا للوقاية من "فيروس كورونا" في وادي الدواسر

معهد تيودور بلهارس للأبحاث يشارك في تنظيم فعاليات مؤتمر التحديات أمام مضادات الميكروبات

منظمة الصحة العالمية تمنح إدارة الفيروسات الكبدية جائزة الأكثر تأثيرا في مجال الصحة العامة

"الحد من عدوى الفيروسية الكبدية".. ندوة بمطاي بالمنيا

لمنع انتقال العدوى بين الزبائن.. ورشة لتدريب الحلاقين والكوافيرات على "الوقاية" ببني سويف

ندوة توعوية للعاملين بـ"صالونات الحلاقة" ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status