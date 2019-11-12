تصريح ناري من دي يونج بشأن نجمي برشلونة

أطلق الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني تصريح ناري عن زميليه سيرجيو بوسكيتس وآرثور ميلو لاعبا وسط الفريق.

تصريح دي يونج عن آرثور وبوسكيتس

وقال دي يونج في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "‏الصحافة الاسبانية تقول بانك أكثر أهمية من ارثور وبوسكيتس؟ يضحك نعم .. ولكن أنا لا أعرف يمكن ان تكون هُناك مبالغة ، وانا لا أعطي اي اهتماماً لهذه الاشياء ولكن بالطبع انا أحب ان يتحدثوا عني بشكل ايجابي".





وتابع: "أنا العب في اي مركز بمنتصف الملعب ، احياناً العب كمحور واحيانا أكثر على اليسار وايضاً على اليمين ، كُل ما تلعب دقائق أكثر كُل ما تصبح تشعر باللاعبين الذين حولك أكثر فا أكثر".





انضمام دي يونج إلى نادي برشلونة

وكان دي يونج قد انضم إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.





مشاركات دي يونج مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك فرانكي دي يونج في 17 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة منذ انضمامه للفريق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.





ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.