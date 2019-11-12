خبير أرصاد يكشف حقيقة تأثير الأمطار على حركة السفر يوم الخميس





شدد الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، على ضرورة الحصول على معلومات الطقس من الهيئة العامة للأرصاد دون سواها، لأن بعض الموقع تصدر معلومات غير صحيحة حول حالة الطقس.وتابع خبير الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد مانع من قضاء الويك إند في شرم الشيخ أو العين السحنة، لأن الأجواء ستكون رائعة، لافتَا إلى أن سقوط الأمطار سيكون يوم الأربعاء والخميس، ولكنها ستكون خفيفة وغير مؤثر على حركة السفر.وأشار إلى أن توقيت النوات متعارف عليها نسبيًا، خاصة بمحافظة الاسكندرية، لكنها تعطي احتمالات صحيحة بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل لـ80%.