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النمسا تضع حجر الأساس في إكسبو 2020 دبي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:28 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أقيمت مراسم وضع حجر الأساس لجناح النمسا في معرض اكسبو 2020 دبي بحضور بياتريكس كارل المفوضة الحكومية في جمهورية النمسا ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال نجيب محمد العلي: إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل المفوضة العامة بياتريكس كارل وكامل فريق العمل في موقع إكسبو 2020 خلال مراسم وضع حجر الأساس لجناح النمسا، كما نتطلع قدماً لرؤية جهود النمسا المبتكرة والمثمرة في أعمال البناء تتحقق على أرض الواقع بينما نتابع مسيرتنا معاً نحو إطلاق إكسبو 2020 في أقل من عام والذي سيكون احتفالاً يُقام مرة واحدة في العمر.

وقالت بياتريكس كارل : بلدانا متساويان تقريبا من حيث عدد السكان والمساحة وإن الإمارات العربية المتحدة هي بالفعل الشريك الاقتصادي الأهم للنمسا في الشرق الأدنى والشرق الأوسط" ..مشيرة إلى أن الترابط الاقتصادي بين البلدين تعزز بشكل متزايد، فدولة الإمارات تهتم بالحلول عالية التقنية التي توفرها النمسا بما في ذلك الابتكارات في قطاعي البناء والبيئة بالإضافة إلى ذلك ونتيجة ازدياد الاهتمام بالوعي الصحي فإن قطاع المنتجات الغذائية النمساوية العضوية يتبوء مركزا مهماً حيث يتم تصنيع المنتجات وفقاً لأعلى المعايير الصحية والبيئية.

وقدمت النمسا فكرة غير تقليدية حيث سيتم جمع 38 شكلاً مخروطياً لتشكل تكوينا جميلا على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2400 متر مربع .. وسيكون ارتفاع هيكل البناء ما بين ستة أمتار و15 مترا مقطوعة من الأعلى ومغلفة من الداخل بالجص بفضل استخدام أقدم مواد البناء في العالم وتوظيف تقنية تبريد ذكية للتهوية مع أبراج الرياح حيث يوفر جناح النمسا أجواء مريحة مستوحاة من الطبيعة.

وستحتفظ النمسا بمساحة عرض خاصة بها للمبادرات المبدعة والحلول الملهمة.

كما سيتناول برنامج عمل المشاركة النمساوية حول الموضوعات الأساسية بخصوص الاقتصاد والشباب والسياحة تلك القضايا العالمية للوقت الراهن والمستقبل بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك برنامج ثقافي موسّع مع معارض وفعاليات موسيقية فيما تكون المشاركة الأبرز للنمسا في إكسبو دبي من خلال اليوم الوطني للنمسا في 12 نوفمبر 2020 حيث تقدم النمسا إلى جمهور إكسبو الدولي بعض العادات المحلية بالإضافة إلى أعمال فنية وثقافية متعددة.

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الكلمات المفتاحية

وضع حجر الاساس النمسا اكسبو2020 دبي

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