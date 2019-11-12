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محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:25 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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وصل قبل قليل، الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقار المائل بمنطقة اللبان، وذلك لمتابعة الحالة العامة للعقار، لإتخذا ما يلزم حرصًا على حياة قاطنيه.

كما وصل أجهزة حي الجمرك والحماية المدنية ورجال الأمن والنائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب عن الدائرة، حيث تم فرض كردون بمحيط العقار لمنع إقتراب المواطنين، ولحين إخلائه بالكامل دون المنقولات، لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

كان تبلغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، إخطارا بميل عقار مكون من 11 طابق ماهول بالسكان بشارع الإمام علي، وعلى الفور تحركت أجهزة الحي ورجال الأمن والحماية المدنية لمكان العقار،
وعلى الفور تم إتخاذ قرار بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات، لحين وصول لجنه هندسية من كلية الهندسة لمعاينة العقار لإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة قاطنيه.

وتعتبر هذه الواقعة الثانية خلال ايام حيث  قد وقع ميل مفاجئ بعقار مخالف، بناء 2012، مكون من 17 طابقًا، ومأهول بالسكان بشارع الشيخ تاموم بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)
محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)
محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)
محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)
محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)
محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية يصلون موقع عقار اللبان المائل (صور)
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مصر محافظ الاسكندرية عقار مائل اخبار

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