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المصائب لاتأتي فرادى.. صدمة جديدة مدوية لمنتخب مصر قبل تصفيات الكان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري المدير الفنى عن عدم جاهزية محمد صلاح نجم منتخب نصر وليفربول لقيادة الفراعنه في اولى مباريات المنتخب إستعدادا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.


ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا في السادسه مساءا علي ستاد برج العرب بالأسكندرية يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى للفراعنه في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.


الجهاز الطبي للمنتخب يعلن عن عدم جاهزية محمد صلاح

أكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.


وذلك بعد الكشف علي محمد صلاح وإجراء الفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريقه ليفربول.


وعقد حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب محمد بركات والدكتور محمد ابوالعلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج الي فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة.


وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح اليوم بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح تصفيات الكان

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