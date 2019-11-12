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شاهد.. أحدث صور لهيفاء وهبي ومصطفى خاطر من كواليس "أشباح أوروبا"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:13 م
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هبة أحمد
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تحرص الفنانة هيفاء وهبي على التواصل الدائم مع محبيها، من خلال حسابها الشخصى، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هيفاء صورة جديدة من كواليس فيلم "أشباح أوروبا"، ظهرت فى الصورة وهى جالسة على أحد السلالم، وممسكة بسيجارة فى يدها، وبجوراها الفنان مصطفى خاطر، وهو أيضا يقوم بالتدخين.

علقت هيفاء على الصورة قائلة: "اتنين من اشباح أوروبا، بيخططوا لصاحب المطعم، شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني".

يشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوى، هيفاء وهبي، أروى جودة، مصطفى خاطر، معتصم النهار، بجانب مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد، وأبو السعد، وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

يذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" تدور أحداثه حول امرأة وزوجها يعانيان من الفقر، وتجبرهم الظروف على السفر من القاهرة إلي الإسكندرية، لإيجاد المال لأولادهم، ويعمل الزوج في الإسكندرية، ولكن لم يستطع توفير المال، فيلجأ إلي بيع ثلاثة من أطفالهم، ويثير ذلك غضب زوجته، فتقرر السفر إلي الخارج، وبعد ذلك يشعر الزوج بالندم الشديد على ما فعله، ويسافر إلي زوجته والثلاث أطفال، ويكبر الثلاثة أخوات التى قام ببيعهم، ويقومون بالعمل سويا لدى أحدى كبار العصابات، وتتصاعد الأحداث.
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي مصطفى خاطر سينما الفجر الفني اشباح أوروبا أفلام

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