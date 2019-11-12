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يلا شوت NIG PlUs كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا ضد زامبيا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر نيجيريا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة أونلاين يستعد ملعب السلام الدولي، لاستضاقة مباراة قوية بين منتخبي زامبيا الأوليمبي ونيحييريا الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، KORA ONLINE تابع بث مباشر مباراة زامبيا الأوليمبي ضد منتخب نيجيريا الأوليمبي، لحجز بطاقة التأهل لدور نصف النهائي.

كورة ستار حيث تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، KORA STAR زامبيا ونيجيريا الأوليمبي وجها لوجه لحجز بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية.

ويدخل المنتخب النيجيري، المباراة وهو يطمح في تحقيق الفوز دون غيره أملا في الحفاظ على آماله واللحاق بركب المتأهلين للدور النصف النهائي، كورة جول، حيث تلقى المنتخب النيجيري، هزيمة أمام منتخب ساحل العاج، KORA GAOL بالجولة الأولى بهدف دون رد والتي أقيمت السبت الماضي لحساب المجموتة الثانية.

كورة لايف على الجانب الآخر يسعى المنتخب الزامبي، لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز بعد تعادله بالجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، سلبيا بدون أهداف، KORA LIVE بمباريات دور المجموعات للأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

موعد مباراة نيجيريا وزامبيا بأمم إفريقيا تحت 23 عاما

وتقام مباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ضد منتخب زامبيا الأوليمبي، اليوم الثلاثاء على ملعب السلام في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ومنتخب زامبيا الأوليمبي

يلاشووت بلس ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ضد منتخب زامبيا الأوليمبي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD10، وقنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPORTS الناقل الحصري لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، YALLA SHOOT شاهد مباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ضد منتخب زامبيا الأوليمبي بالجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بالبطولة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ترتيب الفريقين بالمجموعة الثانية

كوول كورة ويحتل المنتخب النيجيري المركز الأخير بدون أي نقاط بعد الهزيمة من ساحل العاج صاحب الصدارة بثلاث نقاط، بينما يحتل زامبيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بالتساوي مع جنوب إفريقيا صاحب المركز الثاني في المجموعة، COOL KORA بدون تقطيع مباراة منتخب نيجيريا الأوليمبي ضد منتخب زامبيا الأوليمبي، بث مباشر بدون أي إعلانات.

ويمكنكم متابعة مباراة نيجيريا الأوليمبي ضد زامبيا الأوليمبي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت كورة لايف YALLA SHOOT KORA LIVE، بث حي ومباشر بدون تقطيع.

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