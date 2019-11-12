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هيئة الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس المملكة.. الأربعاء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها في تقريرها لطقس غد الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة، لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان".

وقالت هيئة الأرصاد السعودية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إن من الممكن تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

كما أشارت هيئة، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وحول مايتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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