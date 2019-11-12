مكرم أحمد عن السجون: لم يعد هناك "عدس أبو دود"





قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن احترام الإنسان المصري يجب أن يظهر في سلوكيات محددة، حيث يجب أن يشعر المواطن عند دخوله قسم الشرطة بالأمن، وأنه سيستقبل استقبال جيد.وأشار "أحمد"، خلال برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن حقوق الإنسان لم تعد ترف، حيث أن مقياس تقدم الأمم هو مدى احترامها لحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك تغير واضح في حقوق السجناء في مصر.وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "العدس أبو دود اللي كانوا بيكلمونا عنه لم يعد موجودا"، حيث يحصل السجين على وجبات غذائية متكاملة، ورعاية صحية جيدة، فضلا على استثمار أوقات فراغ المسجونين لصالح السجناء وحياتهم، حيث هناك إنتاج مدهش للمساجين من لخزف والأخشاب، لافتا إلى أن السجون المصرية خالية من الغارمات، حيث كان بها 20 ألف غارمة.