Advertisements
Advertisements
Advertisements

1 ديسمبر.. الحكم فى إلغاء قرار رسوب طلاب أولى ثانوي بامتحانات الدور الثانى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:18 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، لإلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي الراسبين فى امتحانات الدور الثانى نتيجة لأخطاء التابلت للحكم بجلسة ١ ديسمبر المقبل.

وألزمت المحكمة الوزارة بتقديم قواعد وضوابط منح درجات الرأفة للطلاب الراسبين في كل مادة من مواد الرسوب، مع تقديم بيان بدرجات الطلاب في مواد الرسوب فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها من الادارات التعليمية التابعين لها بسبب تعنت معظم الادارات مع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيلا عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر طعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني، واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب في رسوب الطلاب من البداية.
Advertisements

أخبار تهمك

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 21 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 10 دقيقة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 20 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status