"عباية فوشيا".. أسماء أبو اليزيد تشغل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة أسماء أبو اليزيد، على مشاركة محبيها صورا من يومياتها الخاصة بها، والتفاعل معهم من خلال خاصية التعليقات، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت أسماء صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدي عباية باللون الفوشيا، سلسلة كبيرة في رقبتها، وايشارب باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً وأنوثة، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.



مشاركة أسماء فى مسلسل "الآنسة فرح"



وفى سياق آخر، يشار أن أسماء تشارك حاليا في مسلسل "الآنسة فرح"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى، ومكون من ٩٠حلقة، سيتم عرضه على أربعة أجزاء ، وهو بطولة كلا من :رانيا يوسف، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول.



مشاركة أسماء فى رمضان٢٠١٩



ومن ناحية أخرى، يذكر أن أسماء خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل" هوجان"، وحققت من خلال دور "نوجا" نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من محمد إمام، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عرفة.

