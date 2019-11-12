Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان يدعو لإضراب.. الأربعاء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
دعا اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، لاستمرار إضراب عن العمل غداً الأربعاء"، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء.



وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج إن "القرار اُتخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير".

وجرت الدعوة للإضراب في ظل مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم وتظاهر محتجين خارج البنوك.

بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية، دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الاثنين، إلى التوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.

 

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن الإضراب مستمر حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

 

وانطلقت صباح الاثنين تحركات طلابية لجامعة الكسليك، طالبوا خلالها إدارة الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح للمشاركة بفاعلية في التحركات الطلابية الاحتجاجية، التي تعم المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر.

 

ولم تتأخر الجامعة في إعلان تعليق الدروس تلبية لمطالب الطلاب، الذين كانوا قد أقفلوا مداخل الجامعة وطالبوا بإعلان الإضراب المفتوح ليتسنى لهم المشاركة في التحركات الاحتجاجية.

 

ونظم المئات من أهالي عالية وقفة احتجاجية في سرايا عالية للضغط لتحقيق المطالب واجراء استشارات نيابية سريعا وتشكيل حكومة تكنوقراط حصرا لإدارة الأزمة المالية.

 

كذلك نظمت مجموعة من الناشطين، الذين يديرون يوميا جلسات نقاش مفتوحة حول الأزمة والفساد في مؤسسات الدولة، اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مؤتمرا صحفيا لتناول الوضع المالي والنقدي في ظل المخاوف من الوضع المالي المتدهور.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابات مصارف لبنان الاربعاء الإصدار اغلاق البنوك اضراب اجراء اتحاد

أخبار تهمك

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 12 دقيقة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 23 دقيقة

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 39 دقيقة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إضراب عام في لبنان للمطالبة بتشكيل الحكومة

الحريري يرد على مصرف لبنان: الإضراب محظور

حاكم المصرف اللبناني ينفي ما تداول بشأن انهيار اقتصاد البلاد خلال أيام

عاجل.. جمعية المصارف اللبنانية تؤكد فتح أبواب البنوك غدا

مصارف لبنان: أموال المودعين محفوظة ولا داعي للقلق

"بطيش" يعلن توفر الإمدادات لتمويل احتياجات لبنان من الوقود والقمح والأدوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status