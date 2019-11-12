Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير نقل بحري يطالب بإنشاء اتحاد ملاحي مصري

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:58 م
Advertisements
المهندس السيد حجازي
المهندس السيد حجازي
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس السيد حجازي، خبير النقل البحري، إننا لدينا وزارة للنقل بها قطاع للنقل البحري، لا بد لهذا القطاع أن يجمع خبراء النقل البحري ويتدارس معهم تطوير الأسطول التجاري البحري، لكن الحديث للاستهلال المحلي غير وارد، فهذه كلمات لا تقدم ولا تؤخر.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصة ذهبية لدينا أننا أمام وزير للنقل، صاحب فكرة، ويأخذ خطوات سريعة وجادة، ولا بد أن يتم جمع أصحاب الخبرة الحقيقية في هذا القطاع وبحث تطوير الأسطول البحري المصري.

وأكد خبير النقل البحري، أن موقع مصر الجغرافي يسمح لها بتطوير أسطولها البحري، فالسفن المصرية كانت تصل لنيويورك واليابان وأستراليا، واليوم نحتاج لوقوف وزارة النقل لجانب فكرة تطوير الأسطول البحري، مشددًا على أن الدولة تقدم تسهيلات ضخمة جدًا للسفن الرافعة للعالم المصري، ولكن لا يوجد مجموعات متكاملة تتحد معًا لتنشأ كيان ملاحي قوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل النقل البحري السفن المصرية الدولة الأسطول التجاري البحري

أخبار تهمك

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 22 دقيقة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 12 دقيقة

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 39 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

"النقل البحري": إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وإيطاليا

49 سفينة حجم أسطول "العمانية للنقل البحري"

إنطلاق مؤتمر ومعرض النقل البحري الشرق أوسطي بالعقبة 23 أكتوبر الجاري

خبير اقتصادي: النقل البحري قد يحقق دخل 100 مليار دولار في هذه الحالة

"البهي": القطاع غير الرسمي يهدر على الدولة نحو 60% من الحصيلة الضريبية والجمركية

أسامة ربيع: قناة السويس سجلت عبور 1523 سفينة خلال شهر سبتمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status