خبير نقل بحري يطالب بإنشاء اتحاد ملاحي مصري





قال المهندس السيد حجازي، خبير النقل البحري، إننا لدينا وزارة للنقل بها قطاع للنقل البحري، لا بد لهذا القطاع أن يجمع خبراء النقل البحري ويتدارس معهم تطوير الأسطول التجاري البحري، لكن الحديث للاستهلال المحلي غير وارد، فهذه كلمات لا تقدم ولا تؤخر.وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هناك فرصة ذهبية لدينا أننا أمام وزير للنقل، صاحب فكرة، ويأخذ خطوات سريعة وجادة، ولا بد أن يتم جمع أصحاب الخبرة الحقيقية في هذا القطاع وبحث تطوير الأسطول البحري المصري.وأكد خبير النقل البحري، أن موقع مصر الجغرافي يسمح لها بتطوير أسطولها البحري، فالسفن المصرية كانت تصل لنيويورك واليابان وأستراليا، واليوم نحتاج لوقوف وزارة النقل لجانب فكرة تطوير الأسطول البحري، مشددًا على أن الدولة تقدم تسهيلات ضخمة جدًا للسفن الرافعة للعالم المصري، ولكن لا يوجد مجموعات متكاملة تتحد معًا لتنشأ كيان ملاحي قوي.