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نانسي عجرم تغازل جمهورها بصورة جديدة خاطفة للأنظار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:53 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.

وكتبت "عجرم" على الصورة قائلة: "‏صورة حسيتا حلوة"، وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلا: ‎"أنتي كلك حلوة"، وعلق متابع آخر عليها قائلاً: "‏‎حسيتيها؟ مش متأكده يعني؟ دخيل الجمال والبراءة".

وعلى صعيد آخر قدمت "عجرم" العديد من الألبومات الناجحة، والتي لاقت رواجا كبيرا لدى جمهورها حول الوطن العربي، منها "محتجالك، شيل عيونك عني، اه ونص، يا سلام، يا طبطب وادلع، شخبط شخابيط، بتفكر في إيه، سوبر نانسي".

وشاركت "عجرم" في بعض الأغاني السنجل الخاصة بها منها "أهلي و زمالك، سلمولي عليه، شجع علمك، يارب تكبر ميلا، وحشاني يا مصر، حبيب العمر، انا مصري".
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