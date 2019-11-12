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الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:45 م
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.


الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوي الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، بما فيها الدراسات المعمارية والإنشائية والجوانب المالية الخاصة بها، لا سيما المشروع الخاص بتسيير الحركة المرورية بحي مصر الجديدة ومراحل تطوير المحاور الرئيسية للحي، وما صاحب ذلك من تجديد للمرافق وخطوط المياه والكهرباء والصرف بالحي، والذي تم بالتوازي مع عملية الإنشاءات، وذلك في الإطار الموسع من خطة التحديث المتكاملة التي يشهدها الحي، لا سيما من خلال ربطه بالمحاور الرئيسية الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة.


الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن قاطني المنطقة، على أن يتم ذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة ومع مراعاة ملاءمة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك استعراض التطوير الذي تم على امتداد طريق القاهرة-السويس، إلى جانب سير العمل بعدد من المشروعات الهندسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن عرض مخطط تطوير منطقة القاهرة التراثية.
الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة
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