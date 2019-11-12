Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:35 م
Advertisements
كهربا
كهربا
Advertisements
يهز مسئولو نادي الزمالك ضربة قوية للأهلي في صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق افيس البرتغالي خلال الفترة القادمة.


وارتبط اسم كهربا بالانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة شهر يناير المقبل بدفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.


وفور علم الزمالك باقتراب الأهلي من حصول على توقيع كهربا، كثف احمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك محاولاته مع اللاعب لإقناعه بالعودة للفريق الأبيض بدلاً من الانضمام للأهلي في يناير.


وابلغ نجل رئيس الزمالك كهربا، بأن هناك استعداد تام من النادي الأبيض بتحمل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه البرتغالي في الفترة القادمة.


وحاول أحمد مرتضي منصور الاجتماع مع كهربا خلال تواجده في معسكر المنتخب بالإسكندرية إلا أنه لم ينجح حتى الآن، خصوصا أن كهربا طلب تأجيل أى جلسة لما بعد مباراة كينيا فى الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.


وينتظر كهربا موقف مسئولي النادي الأهلي لرفض فكرة العودلة للزمالك والانضمام للقلعة الحمراء في يناير المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود عبد المنعم كهربا كهربا صفقة كهربا صفقة الاهلي وكهربا الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة كبرى لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

أول رد فعل من سترلينج بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ ساعة و 15 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

منذ 42 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحدد موعد التعاقد مع "كهربا"

مرتضى: سأشتري فانلة الأهلي لـ"كهربا" من جيبي.. وشيكابالا يستحق الإعدام

عاجل.. رمضان صبحي يبعد كهربا عن الأهلي

مرتضى: سأدفع 40 مليون لكل لاعب في الأهلي

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك في صفقة كهربا

عاجل - الكشف عن صحة انتقال كهربا إلى الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

04:48 م

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

02:09 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status