رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة نظام تأجير المحاجر

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات شملت ايضاً تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد منها، زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات (المساهمة المجتمعية) من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وكذا تشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية، وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد، هذا إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات، وكذا تعديل مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد رقم (145) لسنة 2019، وإلغاء البند الخاص بعقد الخبرة الجيولوجي تيسيرا على المستثمرين.





وأضاف اللواء محمود الشعراوى، أنه جارٍ العمل على إعداد الخريطة المحجرية للمحاجر موقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار بها، واختيار نوع الخام، ويبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، كما أنه جارٍ العمل على إنشاء إدارة عامة للمحاجر بالوزارة ضمن إجراءات الحوكمة لتذليل المعوقات بالتنسيق مع المحافظات.





من ناحية أخرى، استعرض مسئولو وزارة الاتصالات خلال الاجتماع، تقريراً حول الدراسة المتعلقة بتقييم وتسعير المناجم والمحاجر، طبقاً للمعايير الدولية، حيث أشاروا إلى طريقة حساب القيمة الإيجارية للمحجر بإستخدام صور الأقمار الصناعية، مع مراعاة عدد من المحددات والتى منها جودة الخام، وقرب المحجر من طريق أسفلتى، وأقرب ميناء، وأقرب محطة بنزين، هذا بالإضافة إلى مساحة الحفر، وعمقه، ومعدل الانتاج السنوى للمحجر.





وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك بيانات متكاملة عن جميع المحاجر التابعة لكل المحافظات خلال شهر من الآن، موجهاً بإستمرار التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات، لسرعة توقيع بروتوكول التعاون الخاص بميكنة وإنشاء منصة معلوماتية لإدارة المحاجر على مستوى الجمهورية، والتأكيد على ضرورة استخدام أجهزة الـ "GPS" للتأكد من تطابق إحداثيات الموقع بإحداثيات الرخصة.