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من جديد.. العروض السعودية تطارد طارق حامد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:02 م
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طارق حامد
طارق حامد
هاني عصام
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أصبح طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بمثابة صراع بين بعض الأندية السعودية للتعاقد معه في يناير المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها ونجاحه في لفت الأنظار إليه.

ويعتبر ناديا الاتحاد وأهلي جدة على رأس الفرق الراغبة في الحصول على خدمات طارق حامد وتدعيم الصفوف به.

ويضع حامد الأولوية لديه في الانضمام إلى صفوف الأهلي السعودي بسبب علاقته الطيبة بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي قام بتدريبه من قبل ويضع عليه ثقة كبيرة ونجح في تطوير مستواه بشكل كبير، وتعتبر موافقة نادي الزمالك الفيصل في الأمر وسط رفض الأبيض حتى الآن التفريط في خدماته والتمسك ببقائه.

ويعاني الزمالك من نقص في خط الوسط خلال الفترة الحالية بسبب إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وعدم تواجد سوى حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.
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طارق حامد الزمالك أهلي جدة أخبار الزمالك اليوم

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