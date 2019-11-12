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تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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أشرف زكي
أشرف زكي
كريم هاشم_تصوير مصطفى الديب
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تعهد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بمنح فرصة لهنا أبنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم بالتمثيل والعمل في مجال الفن.

وقال الدكتور أشرف زكي خلال كلمته التي إلقاها في الحفل أنه كان هناك زكريات وكواليس كبيرة بين ممدوح عبد العليم وبينه مؤكدًا على أنه كان دائمًا يتعلم منه "البر" وكيف يكون بار بأهله.


وتابع "زكي" عن حكايته مع الراحل أنه كان في فترة لم يكن يمتلك نقود، ، وكان وقتها يسكن في شارع محي الدين أبو العز في المهندسين، وعرض عليه مسلسل ولكن رفض التصوير فاقال له أشرف زكي لازم تروح تصور ولكن رفض لعدم أرتياحه النفسي.

وحضر أمس،  نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور مصطفى الفقي والفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، وعدد من الفنانين منهم "هشام عباس، ومحمد رياض، ومحمد الشقنقيري، وخالد زكي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وعدد كبير من الفنانين والإعلامين، حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري زوجة الراحل الفنان ممدوح عبد العليم، والتي حرصت على أن يكون أول يوم لطرحه أمس 10 يونيو وهو يوافق عيد ميلاد ممدوح عبد العليم.
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
تعرف على مفاجأة أشرف زكي لعائلة الراحل ممدوح عبد العليم (صور)
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الكلمات المفتاحية

ممدوح عبد العليم حفل توقيع شافكي المنيري أيام في بيت المرحوم أشرف زكي

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