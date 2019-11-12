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هيئة التنمية الصناعية: حجم الطلب على الأراضي من خلال الخريطة الاستثمارية "ضعيف"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:19 م
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هيئة التنمية الصناعية
هيئة التنمية الصناعية
محمد عصام
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كشف مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إن حجم الطلب ضعيف علي الأراضي من خلال الخريطة الاستثمارية، وهو أمر متوقع نتيجة أن عدد كبير من الموطنون ليس لديهم الوعي الكافي بطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن اجمالي حجم الطلبات علي حجز الأراضي الصناعية المعروضة من خلال خريطة الاراضي الصناعية بلغ نحو 500 طلب منذ إنطلاقها وحتي الان.

وأكد غازي أن الخريطة تراعي كافة عوامل الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرون، مشيرًا إلي أن سعر متر الأراضي الصناعية علي الخريطة يتم تحديدة طبقا لمنطقة الأرض.

وأضاف، أن الهيئة تخطط لإنشاء أربع مجمعات صناعية جديدة  مطلع العام المقبل في المحافطات التي لم يسبق تأسيس فيها مجمعات صناعية، مشيرًا إلي أنه سيتم الانتهاء من 13 مجمع صناعي الذي أعلن عنة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 أبريل المقبل.
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الكلمات المفتاحية

الخريطة الصناعية الخريطة الاستثمارية التنمية الصناعية اراضى التنمية الصناعية

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