أنواع جديدة من الذباب مكتسبة مناعة.. اعرف الأسباب وكيفية التعامل معها

يعاني المصريين خلال الفترة الجارية، من انتشار الذباب بشكل كبير ومفاجئ، وهذه الظاهرة متكررة تحدث تقريبا في نفس الوقت من كل عام أثناء تغير الفصول، كما اجتاح أنواع جديدة من الذباب المكتسب مناعة خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها ذبابة "الثاقب الماص" البيوت المصرية لم يُسبق رؤيته من قبل، والذباب الجديد المنتشر حاليا لايتأثر آحيانا بالمبيدات الحشرية لا يغادر المنازل بسهولة، الأمر الذي يُحزن ربات البيوت كثيرا، وأزواجهن.





كما جاءت أنواع جديدة علي مصر اتضح أنها قادمة مع الرياح الجنوبية الآتية من ناحية السودان، وتكمن خطورة هذه الأنواع الجديدة في استطاعتها علي التكاثر في جميع أنواع البيئة سواء كانت رطبة أو جافة، ولا تعتمد أن تكون بيئة رطبة فقط، وخطورته تكمن أيضا في أن الذبابة الواحدة تلد تقريبا 4 ملايين بيضة أسبوعيا والذبابة الواحدة قادرة علي نقل العدوي لـ10 أشخاص تقريبا في نفس الوقت.





وهناك عوامل تساعد علي انتشار الذباب بكميات الكبيرة ومن أهمها انتشار القمامة في كل مكان، وهذه هي البيئة المميزة لتكاثر الذباب، ويتسبب ا لذباب المنتشر في حدوث الأمراض وتناقلها، كأمراض الجهاز الهضمي، والتنفسي، والأمراض الصدرية والجلدية وحدوث الالتهاب الرئوى والشعبى





وإليكم بعض النصائح المهمة وطرق التعامل مع الذباب للحفاظ علي سلامة الأسرة داخل وخارج المنزل:





1- ضع ملعقة كبيرة من الخل داخل وعاء فيه ماء، بالقرب من مكان انتشار الذباب سيختفي فورا من هذا المكان.





2- زيت اللافندر المعروف برائحته القوية يعمل على إبعاد الذباب خارج المنزل، جربوا وضعه على قطعة من الاسفنج.





3- وصفة الليمون والقرنفل، قطعوا الليمون إلى نصفين ثم ضعوافيه بعضا من القرنفل وستلاحظون اختفاء الذباب من المنزل سريعا





4- تبخير البيت بالبخور، من افضل وسائل طرد الذباب.





5- لا تتركوا كيس القمامة مفتوح في المنزل واغلقوه جيدا.





6- احرصوا على نظافة منازلكم من الأتربة





7- تخلصوا من باقي المأكولات ولا تتركوا في الأطباق لفترة.





8 – اتعبوا طرق الوقاية الطبية وخاصة على البشرة واليدين، واستخدموا الزيوت الطبيعية لحمايتهم من الذباب لمتطاير عند الخروج من المنازل.

9 - احموا انفسكم من الذباب المتطاير ولا تلقوا القمامة في الشوارع وحافظوا على نظافة بيئتكم كما تفعل الدول الغربية.



