"في برنامج عن الموضة".. أمل الرميحي تستضيف هاني البحيري ومنى المنصوري

أعلنت الإعلامية أمل الرميحي، انتهائها من الاستعدادات الأولية لبرنامج الجديد "أمل ارتست".

وكشفت الرميحي، الشهيرة بـ"أمل ارتست"، في تصريحات لها اليوم أن البرنامج مقرر إذاعته مطلع شهر يناير المقبل، على قناة روتانا خليجية، ويتحدث البرنامج عن أهم عروض الأزياء والموضة العالمية والعربية.

وأضافت بأن البرنامج سيستضيف مصممين من العالم العربي للحديث عن أشهر خطوط الموضة وستايلات الأزياء الجديدة.

ومن أبرز ضيوف البرنامج في موسمه الأول المصمم المصري هاني البحيري، ومصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري، واللبناني زهير مراد، والمصري سامو هجرس، واللبنانية ريم عكرا.

وأوضحت أمل الرميحي، أن البرنامج هدفه توعية الجمهور العربي بما يدور حوله من تطورات في عالمي الأزياء والموضة.

وأضافت قائلة: "في علم النفس الأشخاص يأخذون أول انطباع عن مظهرك الخارجي من ملابسك، ثم يكتشفون جوهرك الداخلي"، ومن هنا أردنا التركيز على الملابس وأهميتها.