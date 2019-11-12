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صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:50 م
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
عبدالقادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد للبحث عن بديل في الثلث الهجومي للفريق تحسباً لرحيل أحد النجمين الكبيرين البرازيلي "نيمار جونيور" والفرنسي "كيليان مبابي" في الإنتقالات الصيفية المقبلة.

نجم ريال مدريد يعوض نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان

وتبدو فرص بقاء الثنائي داخل النادي الباريسي صعبة للغاية في ظل رغبتهما الملحة في تغيير الأجواء والبحث عن دوري أشد تنافسية وشهرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جناح الريال الشاب "فينيسيوس جونيور" دخل ضمن دائرة المرشحين للإنضمام للنادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل مبابي أو نيمار.

ويعاني فينيسيوس من الجلوس إحتياطياً مع المدرب زين الدين زيدان، حيث خسر موقعه لصالح النجم البلجيكي إيدين هازارد، كما فشل في التأقلم على مركز الجناح الأيمن الذي خسره أيضاً لمصلحه مواطنه رودريجو جوس.

وإرتبط جونيور بالإنتقال لملعب حديقة الأمراء خلال الصيف الماضي، كجزء من عرض الريال لضم البرازيلي نيمار.

جدير بالذكر أن نيمار ومبابي مرشحان بقوة لمغادرة النادي الباريسي خلال الصيف المقبل، حيث يرتبط نيمار بالعودة لناديه السابق برشلونة، بينما تسعى أندية ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي لضم الفرنسي الشاب مبابي.

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صفقة تبادلية ريال مدريد رياضة جونيور الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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