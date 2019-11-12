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ما حكم مشاهدة الأفلام والصور الإباحية مع الصلاة؟ الإفتاء تُجيب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:56 م
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أحمد ممدوح
أحمد ممدوح
رقية جمال
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ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "ما حكم مشاهدة الأفلام الإباحية والصور رغم أنه يصلي".

وعقب الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن مشاهدة الأفلام الإباحية والصور حرام شرعًا، ويرجي أن تكون هذه الصلاة دافع له للإقلاع عن ذلك، ولو مش قادر يبطل فرجه على الأفلام ميخليش شيطانه يضحك عليه ويخليه يبطل صلاة؛ لأن الوقوف بين يدى الله هي التي تساعده على الإقلاع عن ذلك".

وعن حكم ذهب الزينة عليه زكاة، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان في القدر المتعارف عليه مثل مساويتها في المنزلة الاجتماعية لا زكاة فيه.

وعن حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس وأدوية، أوضح "ممدوح"، أن الأصل أن زكاة المال تخرج مال ويجوز إخراجها في شكل عيني.

وحول حكم المسح على الجبس في الوضوء، لفت أمين الفتوى، إلى أنه عليه أن يغسل الجزء الظاهر من جسده ثم يتيمم عن الجزء الذي لم يتوضأ من جسده.
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