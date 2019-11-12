محسن صالح يكذب شائعات تصريحاته عن "فايلر" وصفقات الأهلي





وقال بوضوح شديد أنه لم تصدر عنه أية تصريحات لأي منبر إعلامي بإستثناء ما تحدث به لقناة الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام السابقة عدا ذلك كلها تصريحات غير صحيحة بالمرة وليس مسئولًا عنها.





أشار إلى أنه يعمل من خلال منظومة كبيرة لها تاريخ في الإدارة ونظام عمل معروف للجميع، وهو لم يأتِ للتصريحات وإلتقاط الصور، بل جاء للعمل وخدمة ناديه، وأنه حال تعامله مع وسائل الإعلام سيكون من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للنادي وهي التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الأخرى.





ونفى الكابتن محسن صالح ما تردد عن إجتماعه ولجنة التخطيط مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وقال هذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لديه إرتباطات رسمية مهمة خلال الفترة القادمة يرتب لها بطريقته وهذا هو الأهم ولم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت.





وتابع: كل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة. وأضاف أن البعض أشار إلى قيامه بترشيح بعض اللاعبين للإنضمام للأهلي وآخرين للرحيل عن الفريق وهذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب.





وأضاف: أو ذاك وفقًا للإحتياجات الفنية التي يراها، وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتعمل على توفير كل إحتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاءها يرشحون لاعبين بعينهم، هناك نظام ثابت في النادي الأهلي على مدار تاريخه وهو قيام كل فرد بدوره وفقًا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور.





واختتم : والكل يعلم أن النادي الأهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعة، ولا ضغوط مع كل خطوة لأن المسئولين في الأهلي يختارون أنسب الكوادر في كل الأماكن ويكون هناك دعم ومساندة وتعاون وفق نظام إحترافي يحقق مصلحة النادي.

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة التصريحات والأخبار المغلوطة المنسوبة إليه خلال الأيام الماضية.