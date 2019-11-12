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بإطلالة راقية هبة مجدي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تهتم الفنانة هبة مجدي، بالتواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صورا من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشرت "هبة" صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهي ترتدي فستان بأكمام طويلة باللون الأزرق، ومزين من منطقة الأكتاف باللون البينك و الأحمر والأصفر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، ونالت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.

وفى سياق آخر، يشار أن هبة سافرت مؤخرا إلى السعودية، لعرض مسرحية "الملك لير" ضمن فاعليات موسم الرياض.

أبطال مسرحية الملك لير

والمسرحية بطولة كلا من الفنان القدير "يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم،هبة مجدي، ريهام عبدالغفور ونضال الشافعي،مجدي كامل، رانيا فريد شوقي، أحمد عزمي"، والمسرحية من إخراج تامر كرم، وموسيقى تصويرية مصطفى الحلواني، وترجمة فاطمة موسى وتصميم أزياء نيفين رأفت.

مشاركة هبة في رمضان ٢٠١٩

ومن جهة أخرى، يذكر أن هبة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلى"طلقة حظ"، "ولد الغلابة"، وحققت من خلالهم نجاحا كبيرا.
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هبة مجدي

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