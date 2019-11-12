عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإخطار كافة المحافظات خاصة الساحلية والحدودية، بشأن حالة الطقس السيئ الذي يضرب مصر ابتداءً من غدا الأربعاء وتستمر التقلبات الجوية حتى الجمعة المقبل.

حالة الطقس اليوم.. طوارئ في المحافظات استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ

طوارئ في محافظات جمهورية مصر العربية، بدأت بإعلان محافظة القاهرة "العاصمة" رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال الطقس السيئ وإجراء الاحتياطات اللازمة وتطهير البالوعات في كافة الميادين والطرق والكباري والأنفاق والمناطق العامة، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة تصل إلى السيول، وسرعة شفط وكسح المياه قبل تراكم الأمطار، ولمنع تعطل الحركة المرورية.

أخبار طقس اليوم.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

الأرصاد الجوية، حذرت المواطنين في محافظة الإسكندرية أيضًا بضرورة توخي الحذر خلال الأيام الـ3 المقبلة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة، بسبب سوء الطقس، واحتمالية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق قد تصل إلى السيول، وفقًا لتصريحات خبراء الطقس.

أخبار الطقس الآن.. الأرصاد الجوية توجه نصائح مهمة لقائدي السيارات

كما وجه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات عاجلة ومهمة، لسائقي السيارات بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، خاصة خلال قياداتهم لسياراتهم على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية.



الأرصاد الجوية.. كيفية الحفاظ على ابنك من موجة الطقس السيئ

وعن موجة الطقس السيئ، أكدت مصادر طبية، ضرورة حفاظ أولياء الأمور على ملابس أبنائهم خلال الأيام المقبلة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وتصريحات خبراء الطقس، بشأن التقلبات الجوية المحتلفة، والبرودة الشديدة التي ستحتاج عدد كبير من محافظات الجمهورية، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وعدم التخفيف أينما كانت حالة الطقس، لأن ذلك سينعكس عليهم بالسلب، وسيتم إصاباتهم بنزلات برد شديدة.

طقس اليوم.. نصائح ورسائل مهمة للحفاظ على طفلك الرضيع من موجة الطقس السيئ

وعن الأطفال صغار السن، أشار إلى أنه يجب على الأمهات والآباء، ضرورة الحفاظ على ملابس أبنائهم وعدم تعرضهم للهواء بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، وفي حالة خروجهم من المنزل يجب ارتدائهم ملابس ثقيلة حفاظًا على سلامتهم من أي تقلبات جوية، والحفاظ على درجة حرارة جسدهم للحفاظ عليهم من أي مساس أو ضرر قد يلحق بهم.

