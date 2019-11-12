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فيلم band baaja baaraat بسينما الهناجر الخميس 14 نوفمبر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:25 م
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band baaja baaraat
band baaja baaraat
أحمد رمضان متولي
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قرر نادي السينما الهندية، عرض فيلم band baaja baaraat، في السابعة مساء الخميس 14 نوفمبر بقاعة سينما الهناجر، وذلك ضمن النشاط الذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

 

الفيلم إنتاج عام2010 ، بطولة "انوشكا شارما"، "رانغير سينغ"، إخراج" مانيش شارما"، وتدور أحداثه في اطار درامي موسيقي حول "شروتي" الفتاة الطموحة التي تبلغ من العمر 20 عاماَ من عائلة متوسطة من دلهي، تتقابل مع "بيتو" وهو طالب جامعي في السنة الأخيرة ويصبح الأثنين شركاء في مشروعهم للتخطيط لحفلات الزفاف وفي هذه الأثناء تتحول علاقة الصداقة إلي حب.

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