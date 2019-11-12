قرار من المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي يثير غضب إسرائيل



قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إلزام تجار التجزئة بتحديد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية التي تحمل علامات خاصة، في حكم من المحتمل أن يثير غضبًا في إسرائيل.



وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان، إن المواد الغذائية الناشئة في الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل يجب أن تحمل إشارة إلى أراضيها الأصلية.



وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها إنه عندما تأتي المنتجات من مستوطنة إسرائيلية، فيجب أن توفر علاماتها "مؤشرًا على ذلك الأصل".



ولقد عارض الاتحاد الأوروبي باستمرار التوسع الاستيطاني، قائلًا إنه يقوض آمال حل الدولتين عن طريق التهام الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون.



وتقول إسرائيل، إن وضع العلامات غير عادل وتمييزي. وهي تدعي أن الدول الأخرى المشاركة في النزاعات الإقليمية لا تخضع للعقوبات المماثلة.



ويريد الاتحاد الأوروبي أن يتم تحديد هوية أي منتج يتم تصنيعه في المستوطنات بسهولة للمتسوقين ويصر على ألا يحمل علامة "صنع في إسرائيل" العامة.



واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب الشرق الأوسط عام 1967 وبدأت في تسوية المنطقتين بعد ذلك بوقت قصير.



ويدعي الفلسطينيون، أن كلا المجالين جزء من دولة مستقبلية، وهو موقف يحظى بدعم عالمي.



ويعارض المجتمع الدولي بناء المستوطنات، قائلًا أن نموها المستمر يقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.



واليوم يعيش ما يقرب من 700000 إسرائيلي في المنطقتين، أي ما يقرب من 10 في المائة من السكان اليهود في البلاد.



وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن المستوطنات تعبر بشكل ملموس عن سياسة نقل السكان التي تقوم بها تلك الدولة خارج إقليمها، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني العام.



وقال إن أي إخفاق في تحديد نقطة منشأ المنتج يعني أن المستهلكين ليس لديهم وسيلة لمعرفة، في حالة عدم وجود أي معلومات قادرة على تنويرهم في هذا الصدد، أن المواد الغذائية تأتي من مكان أو مجموعة من المواقع التي تشكل تسوية أقيمت في واحدة من تلك المناطق في خرق لقواعد القانون الإنساني الدولي. "



ورفعت القضية إلى المحكمة بعد أن طعنت الخمرة الإسرائيلية المتمركزة في مستوطنة بالقرب من القدس في طلب فرنسا للحكم السابق الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الملصقات. وأيد هذا الحكم استخدام علامات تحديد المنشأ ولكنه لم يجعلها ملزمة قانونًا.

