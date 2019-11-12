الإعلان عن إيقاف الدروس في مؤسسات التعليم العالي بسبب الأمطار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث في بلاغ، أنّه استنادا إلى التوقعات الجوية الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والمعهد الوطني للرصد الجوي، تقرر إيقاف الدروس بكامل مؤسسات التعليم العالي والبحث بولايات نابل وتونس الكبرى، انطلاقا من منتصف النهار، على أن تستأنف بصفة عادية يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019.





كما تتعطل كذلك الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بولايات نابل وتونس الكبرى، على أن تستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة يوم غد الأربعاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة التربية صباح اليوم.