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عاجل | "طوارئ ورعد وسيول".. القاهرة تتأهب والأرصاد تحذر المواطنين: موجة شديدة تضرب محافظات مصر (التفاصيل الكاملة)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:39 م
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سقوط أمطار غزيرة - صورة أرشيفية
سقوط أمطار غزيرة - صورة أرشيفية
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"إعلان حالة الطوارئ، رفع درجة الاستعداد القصوى، تأهب جميع المسؤولين"، هكذا أعلنت محافظة القاهرة، في بيان عاجل لها، استعدادا لاستقبال موجة الطقس المتقلب، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام الـ3 المقبلة.

أخبار حالة الطقس اليوم.. تطهير بالوعات الأمطار واستعداد "القاهرة" لمواجهة الطقس السيئ

"مراجعة دقيقة لجميع بالوعات الأمطار والصرف الصحي، وتطهيرها من قبل المسؤولين المختصين"، هكذا استعدت الأجهزة التنفيذية في محافظة القاهرة بأحياء "التبين، شرق مدينة نصر، وسط، الزاوية الحمراء، الزيتون، وغيرهم من الأحياء".

عاجل | طوارئ ورعد وسيول.. القاهرة تتأهب والأرصاد تحذر المواطنين: موجة شديدة تضرب محافظات مصر (التفاصيل الكاملة)
حالة الطقس اليوم.. استعدادات مكثفة لاستقبال الأمطار وسرعة شفطها

وانتشرت الشفاطات بكثافة في المحاور والأنفاق والكباري والمناطق الحيوية، وذلك تحسبًا لهطول أي أمطار غزيرة وسرعة التعامل معها، لمنع تعطل الحركة المرورية في الشوارع.

الأرصاد الجوية تعلن موعد سقوط الأمطار واستقبال مصر "موجة شديدة"

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة عدم الاستقرار وسوء حالة الطقس، والتي تبدأ من غدًا الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة المقبل، مؤكدة أن هذه الموجة أقل من الماضية.

عاجل | طوارئ ورعد وسيول.. القاهرة تتأهب والأرصاد تحذر المواطنين: موجة شديدة تضرب محافظات مصر (التفاصيل الكاملة)
حالة الطقس الآن.. الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأكد خبراء حالة الطقس، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والغربية، وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وتشهد المناطق الغربية غدًا، سقوط أمطارًا تصل إلى السيول، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظة الإسكندرية. 

أخبار حالة الطقس اليوم.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة بشأن حالة الطقس

ووجهت الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للمواطنين أبرزها:
- استخدام الإشارات الضوية المخصصة للشبورة مع الحفاظ على السرعة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور.
- اتباع قواعد الإدارة العامة للمرور بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية.
- تشغيل الإضاءة الداخلية في السيارات أثناء وجود الضباب.
- متابعة أولياء الأمور البيانات اليومية لحالة الطقس حفاظًا على أبنائهم الطلاب من أي تغيرات جوية.

عاجل | طوارئ ورعد وسيول.. القاهرة تتأهب والأرصاد تحذر المواطنين: موجة شديدة تضرب محافظات مصر (التفاصيل الكاملة)
أخبار حالة الطقس العاجلة.. سيول تضرب هذه المناطق الخميس المقبل

وتشهد جمهورية مصر العربية، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، ستمتد يوم الخميس إلى أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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