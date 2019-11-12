Advertisements
Advertisements
Advertisements

رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:32 م
Advertisements
رودريجو_لاعب- ريال- مدريد- الإسباني
رودريجو_لاعب- ريال- مدريد- الإسباني
الفجر الرياضي
Advertisements

فاجأ رورديجو جوس لاعب ريال مدريد فريقه بالحديث عن مستقبله عقب فترة من التألق تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

 

رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير


وقال رودريجو جوس في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أتمنى أن أظل في ريال مدريد طوال حياتي".

 

وتابع: "أنا سعيد ببدايتي رفقة ريال مدريد ليست هناك طريقة أفضل ، كل شيء سار بسرعة لكن بشكل جيد  أتمنى أن أواصل على هذا المنوال".

 

وأضاف: "لم أجد صعوبة في التكيف لأن تواجد أبناء بلدي في الفريق وهو ما سهل لي التكيف و الدخول في الأجواء بسرعة ، أنا أحب العيش في مدريد و كما أني احب الطقس هناك  و نمط الحياة و الذي يذكرني في ساو باولو و إذا استطعت سوف أظل هنا مدي الحياة".

 

وواصل : "التواجد هنا برفقة المنتخب هو بمثابة الحلم  سوف أعمل بجد من أجل الحصول على فرصة اللعب و من ثم سوف يقرر المدرب من سوف يشرك انا مستعد لكل شيء".

 

واختتم جوس تصريحاته: "لا يزال من المبكر الحديث حول الظهور الأول رفقة المنتخب ، على الرغم من أنني أعتقد أن هذه التوقعات جيدة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة رورديجو رودريجو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 19 ساعة

زوجة رامي جمال توجه له رسالة من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هدف رمضان صبحي العالمي في شباك غانا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من مصر بشأن تركيين مقيمين بها

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل شاهد.. مذيعة "بانوراما" تنهار بالبكاء على الهواء بعد نقل شقيقتها لغرفة العمليات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

"أمطار مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المناطق وتصدر بيانا مهما (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

07:50 م

عاجل.. حريق هائل بفندق في شرم الشيخ وإصابة 7

11:23 ص

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

01:01 م

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

07:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status