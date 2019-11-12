فاجأ رورديجو جوس لاعب ريال مدريد فريقه بالحديث عن مستقبله عقب فترة من التألق تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير





وقال رودريجو جوس في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أتمنى أن أظل في ريال مدريد طوال حياتي".

وتابع: "أنا سعيد ببدايتي رفقة ريال مدريد ليست هناك طريقة أفضل ، كل شيء سار بسرعة لكن بشكل جيد أتمنى أن أواصل على هذا المنوال".

وأضاف: "لم أجد صعوبة في التكيف لأن تواجد أبناء بلدي في الفريق وهو ما سهل لي التكيف و الدخول في الأجواء بسرعة ، أنا أحب العيش في مدريد و كما أني احب الطقس هناك و نمط الحياة و الذي يذكرني في ساو باولو و إذا استطعت سوف أظل هنا مدي الحياة".

وواصل : "التواجد هنا برفقة المنتخب هو بمثابة الحلم سوف أعمل بجد من أجل الحصول على فرصة اللعب و من ثم سوف يقرر المدرب من سوف يشرك انا مستعد لكل شيء".

واختتم جوس تصريحاته: "لا يزال من المبكر الحديث حول الظهور الأول رفقة المنتخب ، على الرغم من أنني أعتقد أن هذه التوقعات جيدة".