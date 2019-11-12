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للرجال.. 5 اشياء تجعلك أكثر جاذبية للمرأة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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ترى المرأة الجاذبية البدنية للرجل بشكل مختلف. لا تهتم النساء بالنظرات البدنية بشكل أقل من الرجال فحسب، لكنهن أيضًا ينظرن إلى الجاذبية البدنية بشكل مختلف.

يجد الرجل أن المرأة جذابة سواء كانت تقود سيارة أو تمشي على قدميها أو بصحبة صديقة لها. النساء من ناحية أخرى، يغيرن نظرتهن إلى جاذبية الرجال البدنية اعتمادًا على القرائن الأخرى التي يجمعونها دون وعي.

في هذا المقال، سوف أخبركم عن خمسة أشياء مختلفة لا علاقة لها بالمظهر تجعل النساء يغيرن رأيهن حول جاذبية الرجل البدنية.

• 5 أشياء تجعل الرجال أكثر جاذبية للمرأة
1) سيارتك: أظهرت بعض الدراسات أن المرأة تجد الرجل نفسه أكثر جاذبية جسديًا عندما تراه وهو يقود سيارة فاخرة. عُرضت على النساء صور للرجال ذوي مستويات مماثلة من الجاذبية، لكن الفارق الوحيد كان السيارة التي يقودونها. تم تصنيف الرجال الذين يقودون السيارات الرياضية والسيارات باهظة الثمن والسيارات ذات المكانة العالية على أنهم أكثر جاذبية.
2) ملابسك: قد لا يهتم الرجل بماركة ملابس المرأة ولكن وجدت الدراسات ان النساء تختلف نظرتهن إلى جاذبية الرجل البدنية بناءً على ملابسه. تميل النساء بيولوجيًا لصالح الرجال ذوي المكانة العالية. ولأن الملابس عادةً ما تكون مؤشرًا جيدًا على الوضع الاجتماعي للشخص، تجد النساء ان الرجال الذين يرتدون علامات تجارية رفيعة المستوى أكثر جاذبية.

3) مهنتك: أجريت دراسة ذات مرة لمعرفة كيف يمكن لشجاعة الرجل أن تؤثر على جاذبيته الجسدية. طُلب من الرجال الاقتراب من النساء بشكل عشوائي وتكررت التجربة ثلاث مرات حيث كان على الرجال في كل مرة تغيير ملابسهم. كان الرجال يرتدون بدلات عادية، وزي العمل، وبدلات مكافحة الحرائق. طلب هؤلاء الرجال من النساء ارقام هاتفهم، وأظهرت النتائج أن نفس الرجال حصلوا على المزيد من الأرقام عندما كانوا يرتدون بدلات مكافحة الحرائق. نظرًا لأن النساء يجدن الرجال الشجعان أكثر جاذبية، تلقي هؤلاء الرجال الذين يرتدون بدلات مكافحة الحرائق معظم الردود.

4) ندبة الوجه: تجد النساء الرجال الذين يعانون من ندبات الوجه أكثر جاذبية من الرجال دون ندبات! تعتقد النساء أن الرجال الذين يعانون من ندبات الوجه أكثر شجاعة من الرجال الآخرين ولهذا السبب يجدونهم أكثر جاذبية

5) صوتك القوي: صنفت المرأة الرجل نفسه بشكل أكثر إيجابية من حيث الجاذبية البدنية بعد تحدثه بصوت قوي. تنجذب النساء بطبيعتها إلى الرجال الأقوياء، ولأن الصوت العميق هو مؤشر جيد على مستوى هرمون التستوستيرون، فإن النساء يجدن ذوي الاصوات القوية أكثر جاذبية من الرجال الآخرين

• كلمات أخيرة عن الجاذبية البدنية
إدراك الجاذبية البدنية ليس ثابتًا ولكنه يتغير وفقًا للعديد من العوامليشعر العديد من الرجال والنساء أنهم غير واثقين بانفسهم، وأنهم لا يحبون مظهرهم، لكن عندما يتعلم هؤلاء الأشخاص علم نفس الجذب يكتشفون بسرعة أنهم يشاهدون العالم من زاوية مختلفة.

يجب فهم كيف ينظر الناس إلى الجاذبية البدنية، وسوف تصبح أكثر ثقة بكثير حول مظهرك. الأشخاص الذين لا يفهمون كيف يرى الآخرون الجاذبية البدنية عادة ما يصابون باضطراب القبح المتخيل.

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