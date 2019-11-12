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تصريحات مهمة لرئيس وكالة الفضاء المصرية عن القمر "طيبة - 1"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:18 م
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الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي "طيبة 1" هو أول قمر تملكه وتطلقه مصر لخدمة الاتصالات والإنترنت، حيث هذا القمر سيقدم خدمات اتصالات والإنترنت، وسيمكن المواطنين أن يتحدثوا إلى بعضهما عن طريق القمر الصناعي.

وأشار "القوصي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن قمر "طيبة 1" قمر ضخم، وزنه 5600 كيلو جرام، وسيتم اطلاقه من قاعدة في أمريكا الجنوبية، وسيكون الإطلاق يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر.

وأوضح أن تصنيع القمر استغرق 3 سنوات، بواسطة شركة فرنسية وباشتراك خبراء ومهندسين مصريين، وسيكون هناك محطتين لتشغيل القمر في مصر، وكل العاملين بهم مصريين.

ولفت إلى أن القمر الصناعي المصري سيبدأ تقديم خدماته بعد 3 شهور من اطلاقه، وستغطي جميع أجزاء مصر، كما أنه سيغطي أجزاء من الدول العربية والأفريقية المحيطة بمصر، معلنا أنه سيتم اطلاق قمر التحالف في يوليو المقبل بغرض التصوير.
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