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العثور على دانة "آر بي جي" داخل ترعة بطنطا (صورة)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:16 م
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الدانة
الدانة
أيمن يحيي
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عثر الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، على جسم غريب، أثناء تطهير ترعة القاصد، بمنطقة الكورنيش خلف كوبرى فاروق بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

وكشفت الأجهزة الأمنية، عن أنه دانة "آر بي جي".

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بالعثور على جسم غريب في منطقة الكورنيش خلف كوبرى فاروق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، إلى مكان الواقعة وفرضت القوات كردونا أمنيا حول الجسم، وبفحصه تبيّن أنه دانة "آر بي جي" وجار تمشيط المنطقة، ومعرفة ملابسات الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتجرى شئونها.
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