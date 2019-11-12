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تزامنا مع نزول الأمطار.. بلاغ مروري يحذّر مستعملي الطريق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:54 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، بلاغا مروريا موجّه من الإدارة العامة للحرس الوطني لكافة مستعملي الطريق، وذلك تزامنا مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدّة ولايات من الجمهورية.

وقد جاء نص البلاغ، كالتالي:

"تدعو الإدارة العامة للحرس الوطني كافة مستعملي الطريق إلــى:

 

- الإلتزام  بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء.

- تفادي الوقوف والتوقف دون موجب مع ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

- الحرص على تفادي تعطيل الحركة والحد من مجال الرؤية والتقيد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.

- إستعمال الإنارة القانونية نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك.

يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71.963.512/ 71.960.448.

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193".
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