مباريات الدوري الانجليزي.. ليفربول في اختبار صعب أمام بالاس والسيتي يواجه تشيلسي

تنطلق مباريات الدوري الانجليزي في جولته الثالثة عشر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر حيث مواجهة قوية ستجمع مانشستر سيتي ضد تشيلسي كما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس.

جدول مباريات الدوري الانجليزي

ويحتل نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي و8 نقاط عن صاحب المركز الثاني والثالث ليستر سيتي وتشيلسي، مباريات الدوري الانجليزي في الجولة الثالثة عشر .









ونستعرض مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على النحو التالي:

يوم 23 نوفمبر

وست هام يونايتد ضد توتنهام هوتسبر في الثانية والنصف عصر يوم السبت بتوقيت القاهرة

أرسنال ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة

برايتون ضد ليستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة

كريستال بالاس ضد ليفربول في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة

مانشستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة.

الأحد 24 نوفمبر

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتوقيت القاهرة