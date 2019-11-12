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حساب المواطن يوجه رسالة مهمة لمستفيد لم يستلم مبلع الدعم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:23 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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ورد سؤال هام لبرنامج حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، حيث قال مستفيد: "يقول مدفوعة و لكن إلى حد الآن لم يتم إيداع المبلغ إلى حسابي و لم استلمه مالسبب و الحل في ذلك؟".

وأجاب حساب المواطن قائلًا: "أهلاً بك ، في حال كانت الدفعة "مدفوعة" الرجاء مراجعة البنك، و التأكد انه لم يتم الايداع، و يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة " الدفعات المالية " دفعة لم تستلم " وإرفاق كشف الحساب".

والجدير ذكره هنا، أن حساب المواطن يقدم صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتعمل الصفحة على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يقدم حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 التي تعمل من الأحد للخميس في نفس توقيت "خدمة المستفيدين".
حساب المواطن يوجه رسالة مهمة لمستفيد لم يستلم مبلع الدعم
حساب المواطن يوجه رسالة مهمة لمستفيد لم يستلم مبلع الدعم
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