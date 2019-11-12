حساب المواطن يوجه رسالة مهمة لمستفيد لم يستلم مبلع الدعم

ورد سؤال هام لبرنامج حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، حيث قال مستفيد: "يقول مدفوعة و لكن إلى حد الآن لم يتم إيداع المبلغ إلى حسابي و لم استلمه مالسبب و الحل في ذلك؟".





وأجاب حساب المواطن قائلًا: "أهلاً بك ، في حال كانت الدفعة "مدفوعة" الرجاء مراجعة البنك، و التأكد انه لم يتم الايداع، و يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة " الدفعات المالية " دفعة لم تستلم " وإرفاق كشف الحساب".



