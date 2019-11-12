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حساب المواطن يوجه رسالة مهمة لمستفيد لم يستلم مبلع الدعم
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:23 م
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ورد سؤال هام لبرنامج حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، حيث قال مستفيد: "يقول مدفوعة و لكن إلى حد الآن لم يتم إيداع المبلغ إلى حسابي و لم استلمه مالسبب و الحل في ذلك؟".
وأجاب حساب المواطن قائلًا: "أهلاً بك ، في حال كانت الدفعة "مدفوعة" الرجاء مراجعة البنك، و التأكد انه لم يتم الايداع، و يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة " الدفعات المالية " دفعة لم تستلم " وإرفاق كشف الحساب".
والجدير ذكره هنا، أن حساب المواطن يقدم صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على جميع استفسارات المواطنين، وتعمل الصفحة على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يقدم حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 التي تعمل من الأحد للخميس في نفس توقيت "خدمة المستفيدين".
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